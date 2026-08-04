Crece en Olavarría la morosidad en el pago de expensas y alquileres

En una réplica de lo que sucede a nivel nacional, las inmobiliarias de Olavarría están percibiendo una situación de morosidad superior a lo habitual en el pago de alquileres, expensas y facturas de agua.

“Todo depende de cómo se organice el pago de las cuestiones. Si dejamos que el inquilino pague las expensas por su cuenta ahí si la van a patear, pero si las expensas se cobran en la oficina para después pagarle al administrador se puede achicar un poco ese porcentaje” afirmó un operador inmobiliario consultado por este medio.

“La realidad es que en lo que va del año he tenido más problemas de pago que en otros años, tanto de alquileres, de expensas, como deudas de agua. No puedo decir un porcentaje, pero hay una tendencia” agregó.

Otro agente local coincidió con esta mirada: “Nosotros estamos notando mucho esta morosidad en los alquileres; se cobren con expensas o sin expensa, con agua o sin agua la morosidad se ha acrecentado”.

“Esto va aparejado con una situación nacional, donde la morosidad está arriba del 25 y llega casi al 30 por ciento la mora. La realidad es que cada vez se está haciendo un poco más complicado para la gente pagar el alquiler y para nosotros cobrar y por consecuencia a los propietarios” sumó.

Como efecto colateral, este agente mencionó que “los inquilinos frenan un poquito el precio de los alquileres, porque ya no hay la demanda que había antes y lamentablemente mucha gente se está volcando a vivir con los padres de vuelta en el caso de los jóvenes, juntarse en una casita o buscarle la vuelta para poder pagar y evitar una deuda que se va haciendo cada vez más grande, que tarde o temprano se tiene que pagar”.

“Hemos tenido situaciones de mora que antes no teníamos” sintetizó esta fuente.