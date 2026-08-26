En la coyuntura que tiene como uno de los principales temas el inédito nivel de endeudamiento que atraviesa un alto porcentaje de hogares argentinos, el ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli negó que haya gente se esté endeudando para comprar comida.

En una entrevista concedida al programa “Desayuno con Noticias”, que conduce la periodista Claudia Bilbao en Radio M, el ex jefe comunal dijo: “No creo que la gente se esté endeudando para comer”.

“Además creo que los que peor están, que son los indigentes y los que están por debajo de la línea de pobreza, están siendo muy contenidos por este gobierno, que se iba a olvidar de los pobres y los ha sostenido con el magnífico trabajo que ha hecho la ministra Pettovello” añadió.

“Algo ha cambiado. Las personas que recibían ayuda del Estado tenían que pagar un 15 por ciento a los Grabois de la vida, a los Belliboni de la vida. Hoy cobran el ciento por ciento porque no tienen intermediarios y encima no tienen que ir a la 9 de Julio o a la Plaza de Mayo a hacer un acampe porque los obligan” sostuvo.

Galli se presentó “convencido de que todo lo que no sea populismo es lo que le va a hacer bien el país. El populismo le hizo mucho daño. Nosotros, yo personalmente y el ministro Diego Santilli vamos a acompañar este proyecto convencidos de que lo que se está haciendo es bueno para la Argentina”.