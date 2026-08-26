La venta de combustibles cayó por sexto mes consecutivo

El consumo de combustibles cayó 6,4% interanual en julio, el peor dato registrado en los últimos dos años. En lo que va de 2026, el sector sólo mostró una mejora en enero. Desde entonces, las ventas acumularon seis meses consecutivos de caída, con un retroceso del 8,9%.

En la provincia de Buenos Aires el consumo de nafta y gasoil alcanzó 476.124 metros cúbicos en julio. Esto reflejó una caída interanual de 5,50%.

“Para Olavarría la tendencia es exactamente igual de lo que pasa a nivel país” certificó Jorge Hernando, referente local de los propietarios de estaciones de servicio.

En Córdoba la venta de combustibles totalizó 157.212 m3 el mes pasado, lo que significó una merma interanual de 1,57%.

En Santa Fe, por su parte, se despachó 106.571 metros cúbicos de nafta y gasoil en julio, una caída de 1,60% frente al mismo mes del 2025.

Por el lado de CABA, el expendio de combustible fue de 82.778 metros cúbicos durante el séptimo mes del año, un retroceso interanual de 9,54%.

En julio, el consumo de nafta y gasoil cayó en 21 jurisdicciones en la comparación interanual. Las más afectadas fueron Tucumán (-22,41%); Jujuy (-16,42%) y Misiones (-13,84%).

Por el contrario, La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero arrojaron resultados positivos, aunque por debajo de 1%.