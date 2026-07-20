Galli es el nuevo Jefe de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 607/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, la designación del ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli como nuevo titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A casi un mes de haber asumido como jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, sigue moviendo fichas en la dependencia. Hoy, delegó responsabilidades (algunas fundamentales) en distintas Secretarías. También ratificó cargos. Según los decretos 606/26 y 607/26 quienes fueron confirmados por el nuevo jefe de Gabinete fueron Daniel Scioli y Ezequiel Galli.

El primero seguirá como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, pero ahora responde a la Vicejefatura de Gabinete liderada por Guillermo Devitt. Galli, por su parte, fue designado como titular de la unidad gabinete de asesores por Santilli.

Por fuera de estos nombramientos, el flamante jefe de Gabinete libertario firmó la Resolución 65/26 para delegar responsabilidades en tres dependencias que están bajo su órbita.

Particularmente, otorgó facultades a la Subsecretaría de Gestión Administrativa, vinculadas al empleo público, a la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que dirige Gustavo Coria. (Fuente: Séptima Sección e Infocielo)