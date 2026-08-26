Dos imputados por el robo de una bicicleta eléctrica en un comercio



Dos jóvenes de 27 y 19 años fueron imputados en el marco de una investigación por el robo de una bicicleta eléctrica ocurrido el pasado 21 de agosto en un comercio ubicado en Colón y Dean Funes.



De acuerdo a la denuncia radicada por el titular del negocio, los delincuentes habían logrado sustraer el rodado tras romper la vidriera.



A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, se logró establecer la presunta participación de los dos sospechosos. Además, mediante el análisis de registros fílmicos, los investigadores identificaron la utilización de una moto de 150 cc. para trasladarse y escapar del lugar.



Con estos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento de dos domicilios ubicados en la zona de Colón al 3800, donde residirían los imputados.



Los procedimientos fueron realizados este martes, con la participación de efectivos de la Comisaría Segunda, Subcomisaría Loma Negra, Policía Local, Sub DDI y GAD de Olavarría.



Durante los allanamientos, uno de los domicilios arrojó resultado positivo. Allí se secuestró un motovehículo de 150 cc, prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho, un teléfono celular para ser sometido a peritajes y la bicicleta eléctrica marca ELPRA denunciada como robada, que se encontraba sin sus ruedas.



Los dos jóvenes fueron notificados de la formación de la causa y quedaron a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N° 4, a cargo de la Dra. María P. Serrano.