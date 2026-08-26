Nuevo millonario en Laprida: ganó más de $430 millones en la Plus

El último lunes, un vecino de Laprida se convirtió en un nuevo millonario, luego de acertar los ocho números ganadores de la Quiniela Plus, con un pozo superior a los 430 millones de pesos.

Según informó la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, el ticket ganador fue vendido en la Agencia Zorionak, ubicada en avenida Pedro Pereyra 1435, convirtiendo a este tradicional comercio de la ciudad en el lugar donde se registró la millonaria apuesta.

Marcela, una de las agencieras, relató la sorpresa con la que recibieron la noticia en un medio de aquella localidad.

“Hoy a la mañana nos enteramos por un mensajito en la máquina que teníamos el primer premio de la Quiniela Plus”, contó.

Marcela explicó que se trata de la primera vez que la agencia vende un ticket correspondiente al primer premio de la Quiniela Plus, por lo que la noticia generó una gran alegría entre quienes trabajan en el lugar.

El ganador o ganadora, hasta el momento, no se presentó en la agencia, por lo que se desconoce su identidad. “Sabemos que lo vendimos acá porque nos enteramos por Lotería, pero esa persona puede presentarse directamente a la Lotería”, señaló Marcela.

Desde la Agencia Zorionak comenzaron además a difundir la noticia a través de sus redes sociales y WhatsApp, con el objetivo de que el ganador pueda enterarse de que el ticket premiado fue adquirido allí.

Respecto del monto, Marcela indicó inicialmente que se trataba de más de 430 millones de pesos, aunque posteriormente precisó que el premio a cobrar sería de aproximadamente 439 millones de pesos, de acuerdo con la liquidación correspondiente.

En este sentido, destacó que el premio de la Quiniela Plus no tiene retenciones, por lo que el ganador percibirá el monto establecido una vez realizado el trámite correspondiente ante Lotería.

