Más refuerzos para Ferro, Embajadores y Loma Negra

Ferro, Embajadores y Loma Negra confirmaron nuevos futbolistas de cara a lo que será el estreno en el certamen que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A.

Ferro, que confirmó a Pehuén “Pepi” Valenzuela y Alexis Canario, también sumó a Fabrizio Romero. El defensor de 27 años llega desde Germinal de Rawson, donde disputó el Federal A, y se suma al plantel que conduce Rubén Istillarte.

Además, Romero se convierte en el quinto jugador foráneo que se incorpora al plantel Carbonero de cara a los próximos compromisos y al inicio del Torneo Regional Federal Amateur.

Por otro lado, Embajadores y Loma Negra anunciaron las incorporaciones de futbolistas de Olavarría.

Embajadores sumó al mediocampista Federico Di Lorenzo y Loma Negra al defensor Lautaro Sasali que jugó en CEO y llega luego de un último paso por el Club San Isidro de Mar del Plata.