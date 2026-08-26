Victoria de Vernice en Poznan con un espectacular sprint final

Agustín Vernice comenzó de la mejor manera su participación en el Campeonato Mundial de Canotaje Velocidad y Paracanotaje 2026, que se desarrolla en Poznań, Polonia y se quedó con la prueba de K1 1000.

El palista olavarriense sacó a relucir toda su jerarquía y con un espectacular sprint en los últimos 250 metros se adjudicó este miércoles la quinta manga en la jornada inaugural del campeonato mundial de canotaje sprint que se celebra en la ciudad polaca de Poznan.

Vernice se impuso con una marca de 3m 50s 62/100, seguido por el danés Thorbjorn Rask a 2s 47; en tercer lugar finalizó el español Francisco Cubelos a 3s 33 y cuarto fue el polaco Prsemyslaw Korsak, s 3s 47. Los cuatro se metieron en las semifinales.

De esta manera, el palista olavarriense dio el primer paso en una de las competencias más importantes de su temporada y ya se encuentra entre los deportistas que buscarán un lugar en la definición del Campeonato Mundial.

Vernice disputará la Semifinal 2 del K1 1000 metros este viernes 28 de agosto a las 10:50 de la mañana, hora de Polonia. En Argentina, la competencia podrá seguirse desde las 5:50 hs.