El HCD repudió los ataques transfóbicos: “No podemos permanecer indiferentes”



El Concejo Deliberante de Olavarría expresó su preocupación y enérgico repudio al ataque perpetrado contra trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



El proyecto de comunicación impulsado por Fuerza Patria cuestiona la agresión ocurrida el lunes 2 de noviembre, cuando un grupo de jóvenes persiguió y atacó a trabajadoras sexuales trans con elementos contundentes. Los agresores filmaron y difundieron los hechos en redes sociales, donde además se jactaron de la violencia ejercida.



Durante el tratamiento, la concejal Lucía Palacios relacionó lo sucedido con la naturalización de los discursos de odio y cuestionó el clima de hostilidad hacia las diversidades.



“Me parece importante decir que no llegamos acá de un día para el otro, que llegamos después de mucho tiempo de naturalizar y relativizar prácticas violentas que son inaceptables”, sostuvo.



Palacios advirtió sobre las consecuencias de los mensajes que deshumanizan, ridiculizan o agreden a quienes piensan o viven de manera diferente. “Hoy vemos lo peligroso que es reducir el odio a una cuestión de formas, el insulto desde el poder, la burla, la deshumanización del que piensa distinto o vive distinto convertido en métodos violentos. Y cuando el discurso baja de las redes a la calle, termina en más violencia. En este caso terminó precisamente en palos”, expresó.



La concejal también cuestionó el modo en que algunos medios presentaron el episodio como una pelea o una batalla campal. “Esto no fue ni una batalla ni una pelea, fue un ataque transfóbico deliberado y organizado”, remarcó.



En ese sentido, remarcó que las instituciones democráticas no pueden “permanecer indiferentes” ante este tipo de hechos y llamó a no relativizar las expresiones de odio, promoviendo la tolerancia, el respeto y la convivencia.



“Repudiamos el ataque y los discursos de odio que lo habilitan, vengan de donde vengan, y a quienes desde el poder legitiman la crueldad”, subrayó.