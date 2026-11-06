Cambio en el recorrido de la Línea 504 del transporte público urbano

A partir del próximo lunes 9 de noviembre se implementará un cambio en el recorrido de la Línea 504 del servicio de transporte público urbano de pasajeros, cuya concesión es operada por la empresa Botacura S.R.L (TuBus).



El nuevo esquema de recorrido quedará configurado de la siguiente manera:

_ Tramo Intermedio (Sector Cementerio): se suprime el paso por las calles Tacuarí y Avda. Ituzaingó. En su lugar, las unidades circularán de forma lineal por la calle Ayacucho y la calle Balcarce, efectuando un giro en la calle Independencia y continuando por la calle Rendón hasta la calle Junín, para luego conectar con la Avda. Del Valle.



_ Tramo Céntrico / Hospital: se incorpora de forma oficial un tramo clave en el sector comercial que comprende la circulación por la Avda. Sarmiento, Rivadavia, Sargento Cabral y La Madrid.



_ Tramo de Regreso: Se suprime el paso por la calle Maipú y la Avda. Colón. La nueva traza avanzará de forma recta desde la Avda. Sarmiento hasta la calle Ayacucho, girando en la calle José Luis Torres y continuando por la calle Chacabuco hacia la Avda. Trabajadores, para luego retomar por la calle Alsina su recorrido habitual.



A partir de la mencionada fecha se incorporarán de manera oficial las siguientes paradas al recorrido establecido, sumándose a las ya existentes:

-Independencia y Buchardo

-Independencia y Collinet

-Rendón y San Lorenzo

-Rendón y Junín

-Junín y Avda. Pueyrredón

-Junín y Las Heras

-Junín y Avda. Del Valle

-Avda. Sarmiento y Ayacucho

-Ayacucho y Jose L. Torres

-Jose L. Torres y Chacabuco

-Chacabuco y Estrada

-Chacabuco y Merlo

-Chacabuco y Avda. Trabajadores

-Avda. Trabajadores y Riobamba

-Avda. Trabajadores y Alsina

-Alsina y Merlo

-Alsina y Estrada.