Operativo histórico en las rutas: qué caminos estarán cerrados a los camiones de 6 a 22 horas

Ante el inminente arribo del Papa León XIV a la Argentina y la masiva movilización de fieles que se prevé en las principales arterias viales del país, el Gobierno nacional dispuso un abarcativo esquema de ordenamiento del tránsito pesado. A través de la Disposición 370/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se dictó la restricción temporal a la circulación de camiones y vehículos de gran porte en puntos estratégicos conectados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de Luján y el conglomerado urbano de Córdoba.

La medida cobrará vigencia a partir del viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, inclusive. Durante esta ventana temporal, la veda para los transportes de carga alcanzados —que comprenden las categorías N2, N3, O3 y O4— aplicará diariamente en la franja horaria de 6:00 a 22:00 horas, en ambos sentidos de circulación. De esta manera, el tránsito pesado únicamente tendrá permitido el desplazamiento nocturno, entre las 22:00 y las 6:00 del día siguiente.

El mapa de accesos restringidos



El trazado de las limitaciones viales se enfocó en priorizar la movilidad de los feligreses y las caravanas oficiales en los focos neurálgicos del itinerario papal.

En lo respectivo al área metropolitana y los accesos a CABA, los cortes afectarán a los troncales de mayor flujo. La Ruta Nacional 9 estará restringida desde Campana hasta la Avenida General Paz, mientras que la Ruta Nacional 8 sufrirá la veda desde el peaje Larena en Pilar hasta el empalme con Acceso Norte. Por su parte, en la Ruta Nacional 205 y la Autopista Ezeiza–Cañuelas el límite regirá desde Cañuelas hasta la Avenida General Paz, y en la Ruta Nacional 1 junto a la Autopista Buenos Aires–La Plata la medida aplicará desde el nodo Hudson hasta el ingreso a la Capital Federal.

En el perímetro de Luján, con motivo de las masivas concentraciones previstas cerca del santuario, la restricción abarcará la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Luján. Asimismo, la Ruta Nacional 7 quedará alcanzada en dos tramos clave, desde Carmen de Areco hasta Luján, y desde la intersección con la Avenida General Paz hasta la villa basílica.

En el nodo de la provincia de Córdoba, las limitaciones al transporte pesado se extenderán por casi la totalidad de sus vías de acceso. La medida abarcará el tramo de la RN 19 y RN 9 desde Arroyito hasta la capital provincial, la RN 9 Norte desde San José de la Dormida hasta Córdoba, la RN 60 desde Deán Funes hasta su empalme con la RN 9, la RN 38 desde Cruz del Eje hasta Córdoba, la RN 36 desde Río Cuarto hasta Córdoba y la Autopista Rosario–Córdoba (RN 9) en el trayecto que une Villa María con la capital cordobesa.

Excepciones para garantizar el abastecimiento



Con el objeto de no paralizar la logística esencial ni resentir la provisión de insumos vitales durante los días de la visita apostólica, la norma contempla exenciones puntuales.

Podrán continuar circulando sin limitación horaria los transportes dedicados al traslado de combustibles, gases de uso medicinal, medicamentos, productos farmacéuticos, leche y sus derivados, alimentos frutihortícolas y animales vivos.

De igual manera, se excluye de la prohibición a los vehículos asignados a la atención de emergencias, al auxilio de unidades averiadas y a los móviles de prensa o unidades técnicas de medios de comunicación audiovisuales. Las autoridades recomendaron a las empresas de transporte programar sus itinerarios en los horarios nocturnos habilitados para evitar sanciones durante los exhaustivos controles previstos.