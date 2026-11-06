Alerta amarilla para Olavarría y la franja central de la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Olavarría y toda la franja central del territorio bonaerense este viernes entre las 12 y las 18.

La advertencia dice que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.