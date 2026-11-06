El próximo sábado llega la Gran Peña del Festival



La comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría confirmó la realización de la 1.ª Peña del Festival, una jornada solidaria que reunirá a 13 propuestas musicales en vivo con el objetivo de acompañar la labor comunitaria del Merendero del Club Ferrocarril Sud y de la agrupación Por Más Sonrisas.



La cita será este sábado 14 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en el Gimnasio de la institución deportiva ubicada en Av. Pringles 1851.



Doble escenario y grilla artística confirmada



Para brindar dinamismo a las presentaciones y asegurar un espectáculo continuo, el evento contará con una infraestructura de dos escenarios simultáneos. La grilla principal estará encabezada por la actuación especial de Alazanes, acompañada por un variado elenco de artistas locales y regionales:



Martín Graff

Gustavo Corvi

Paloma Pacheco

Nico Centineo

Diego González

En el Camino Folk

Sergio Gorosito

La Doble F

Los Machas

Loana

Meta y Pongá

Los Provincianos



Durante toda la velada, las familias y el público asistente podrán acceder a un completo servicio de cantina.



Los tickets anticipados se encuentran a la venta a un costo de $15.000. Los interesados pueden adquirirlos o realizar consultas a través de las siguientes vías oficiales



-Presencial: Galería Vicente López, Local 9 (Vicente López 2865, Olavarría).



-Vía telefónica: 2284 427660.



-WhatsApp: 2284 63-0984 (atención directa con Micaela).

