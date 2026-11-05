Hockey: actuación sobresaliente para la Sub19 del “Bata”

Estudiantes disputó desde el jueves hasta este domingo en Rosario una nueva competencia organizada por la Confederación Argentina de Hockey y se lució entre los mejores equipos del país.

El hockey de Estudiantes volvió a dejar su marca a nivel nacional Clubes y consiguió meterse entre los cuatro mejores equipos del país, coronando una participación de enorme mérito.

Las “albinegras” comenzaron su camino en la Zona B con una contundente victoria por 6-1 frente a La Salle. En ese encuentro, Victoria Meira tuvo una actuación extraordinaria al convertir cuatro goles, mientras que Elena Arcumano y Teresa Arouxet completaron el marcador.

En su segunda presentación, Estudiantes cayó por 3-1 ante Universitario Rugby, con un tanto nuevamente convertido por Meira y se recuperó en el cierre de la fase de grupos con triunfo por 2-1 a GER de Rosario, con dos conquistas de su goleadora.

Con esos resultados, el “Bata” consiguió avanzar a las Semifinales, donde se midió ante Lomas. En un encuentro muy disputado, fue derrota por 4-2, con ambos tantos convertidos por Meira, y debieron afrontar el partido por el tercer y cuarto puesto.

En el último compromiso del certamen, Estudiantes volvió a enfrentarse con Universitario Rugby. Esta vez, el resultado fue 3-2 a favor del conjunto rosarino. Victoria Meira fue su principal referencia ofensiva, anotando los dos goles.

De esta manera, Estudiantes finalizó en el cuarto puesto del Campeonato Argentino de Clubes Sub19, ubicándose entre los mejores equipos de la Argentina y cerrando una participación que merece un enorme reconocimiento.

La figura que sobresalió durante todo el campeonato fue Victoria Meira, convirtió 11 goles en cinco partidos, fue distinguida como mejor jugadora del certamen y se quedó con el reconocimiento a la máxima goleadora.

Fuente: prensa CAE