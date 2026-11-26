En el campo de golf del Club Estudiantes se completó una nueva edición del tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana y fue con acción en dos categorías.

La 32° fecha del ranking anual tuvo como ganador a Iván Recabarren en Hasta 24 de Hándicap con 33 golpes netos. El segundo lugar fue para Martín González, con 36, mientras que Uma Springer completó el podio también con 36 golpes.

Por su parte, en la categoría de 25 al Máximo, Máximo Boubeé obtuvo la victoria con 31 golpes netos. Hugo Montero finalizó segundo con 36 golpes, y Diego Casale ocupó el tercer lugar con 37.

El sábado se disputará el Medal Play a 18 hoyos, correspondiente al Torneo “Presidente Guillermo Hoffmann”, mientras que el domingo tendrá lugar la primera fecha de la “Copa Albinegra”, una nueva propuesta para el golf de Estudiantes.

Fuente: prensa CAE