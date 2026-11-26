

Este jueves, durante la última sesión ordinaria del 2026, se aprobó un proyecto de ordenanza que crea el Régimen para el uso recreativo y deportivo del arroyo Tapalqué en el Partido de Olavarría.



La votación unánime fue celebrada por Zona de Nado, un grupo de natación de aguas abiertas integrado por más de 220 nadadores, que desde hace tiempo trabaja en este proyecto para poder desarrollar la actividad en la ciudad.



El proyecto fue presentado por la concejal de Fuerza Patria Natalia Álvarez, quien indicó que la iniciativa cuenta con ocho capítulos en los cuales se detalla todo el marco y las condiciones para el desarrollo de la actividad.



A través de la Ordenanza 5979/26 se habilita el uso de determinados sectores del arroyo para la práctica de actividades deportivas y recreativas, con ingreso y egreso por zonas puntuales e intervención de Defensa Civil y del área de Deportes municipal. Para ello, personal de Bromatología tomará las muestras pertinentes en las aguas del arroyo.

El régimen viene a “revalorizar un espacio -el arroyo Tapalqué- sobre el que recae una prohibición absoluta desde el 2012 en base a una muestra de agua del año 2002” indicó Álvarez.



“Se pasa de una prohibición total a la habilitación de zonas específicas” sintetizó la edil.



Luego de la votación tomó la palabra Marcos Gómez, referente de Zona de Nado, quien expresó que “sin duda esto nos da la tranquilidad de poder hacer nuestra actividad de manera segura y responsable”.



“En el grupo de WhatsApp tenemos a más de 220 nadadores de Olavarría que están esperando poder nadar en el arroyo” manifestó, y sumó: “Me emociono porque hace mucho tiempo venimos esperando esto, el agua de nuestro arroyo tiene una calidad espectacular y lo sé porque recorro arroyos de otros lugares del país”.



“Aguas abiertas combina deporte con turismo y esto va a convocar a muchos nadadores de la provincia. Es un paso importantísimo el que se acaba de dar” cerró.

