Este jueves empieza a regresar la delegación de los Bonaerenses

Este jueves por la tarde se completará la primera tanda del retorno de aquellos atletas que ya compitieron en la final provincial 2026 de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollan en Mar del Plata, donde Olavarría dijo presente con una delegación integrada por más de 350 personas.

A las 16 horas, emprenderán el regreso desde “La Feliz” competidores de las disciplinas tiro, gimnasia artística, orientación, mus, personas con discapacidad y bonaerenses en carrera, categoría personas mayores

La coordinación de toda la estadía es llevada a cabo desde el Municipio, a través de las Subsecretaría de Deportes y de Cultura, tal como sucedió en cada una de las fases previas que se prolongaron durante gran parte del año.