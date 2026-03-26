Concejo: con debate, todos los proyectos fueron aprobados

Este jueves se realizó la segunda sesión ordinaria del período del Concejo Deliberante. Se extendió durante poco más de dos horas y entre los proyectos salientes había dos convalidaciones de proyectos que ya están en ejecución.

El que despertó debate y contrapuntos entre oficialistas y opositores fue el referido a la convalidación del contrato de arrendamiento de tierras cultivables en el Aeródromo.

Ese contrato, que está operativo desde el año pasado, recibió cuestionamientos por parte del concejal Hilario Galli (PRO). Criticó que aunque se dijo inicialmente que la superficie a explotar alcanzaba las 170 hectáreas, después se anunciara que era poco más de 50 hectáreas porque había extensiones que estaban anegadas. También objetó la “rapidez” con la que se convocó y otorgó la licitación a un oferente de Buenos Aires que se presentó solo al llamado.

Galli advirtió que todas esas cuestiones del expediente podrían ser observadas por el Tribunal de Cuentas y deslizó que la gestión podría redundar en “perjuicios económicos para el Municipio y beneficios para el arrendatario”.

El concejal Sarachu (FP) negó las irregularidades del expediente y aclaró que todo fue tratado en comisión antes del ingreso a la sesión. Explicó que el contrato vigente representa, con solo dos cuotas cobradas hasta el momento, un ingreso de alrededor de 50 millones de pesos para la Comuna. Y advirtió: “Antes estaban cedidas a un tercero”.

La concejal Amespil (Juntos) advirtió sobre un obstáculo administrativo para que quede convalidado el expediente porque la votación, explicó, debe reflejar mayoría absoluta y no por mayoría tal como salió aprobado.

También se aprobaron dos proyectos de resolución que declaran de interés legislativo municipal el 125° aniversario de la fundación del nivel primario del Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo y el 80° aniversario de la Escuela de Educación Secundaria N° 6.

En tanto, el bloque Por Más Libertad presentó un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de luminarias en Avenida Avellaneda, en el tramo comprendido entre calle Corrientes y Avenida Eva Perón.

Por su parte, el bloque La Libertad Avanza impulsó un proyecto de resolución solicitando la colocación de refugios para pasajeros del transporte público en Autopista Fortabat y calle 173.

Asimismo, se aprobaron dos pedidos de informes vinculados al servicio de urología en el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” y a la escrituración de los lotes que componen el ZALO y el Sector Industrial Planificado de Granos.

El pedido de informes sobre el servicio de urología fue presentado por la concejal Dumerauf (LLA) y desde el oficialismo respondió la edil Natalia Alvarez que manifestó que el único interés de ese proyecto es “desprestigiar lo público” ya que son cuestiones que pueden consultarse de manera directa con la dirección del Hospital. “Les sirve decir que el Hospital no funciona”, apuntó Alvarez, quien no obstante reconoció que hay déficits de profesionales en esa especialidad en el Hospital.

Finalmente, el bloque UCR presentó un pedido de informes referido al reclamo de vecinos de la localidad de Sierras Bayas sobre el estado actual del predio “Cerro del Diablo”.