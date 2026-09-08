La fecha del “Juan Domingo Marinangeli” cerró con triunfos visitantes

El certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 5° fecha con victorias para Racing y Loma Negra.

En el Tete Di Carlo, Loma Negra venció 3 a 1 a Embajadores para alcanzar la punta de la tabla de posiciones con 13 unidades.

En el césped sintético los goles del “Celeste” fueron obra de Claudio Giménez, Benjamín Landoni y Franco Hammerschmidt y el descuento del local fue de Emilio Scipioni.

Racing, por su parte, en el Pozo Serrano, derrotó a San Martín por 2 a 0 para volver a sumar de a tres. Los goles del “Chaira” fueron de Uriel Mormando y Jonathan Galmez, ambos en la primera mitad.