La Ley de Menores está en un limbo en el Departamento Judicial de Azul

La nueva Ley de Menores sigue generando idas y vueltas aún después de su entrada en vigencia, el pasado sábado, a partir de la medida cautelar dictada este 7 de septiembre por la Jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La magistrada resolvió suspender por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en el territorio bonaerense a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La norma impulsada por la administración libertaria modifica en su núcleo el régimen de responsabilidad penal juvenil al bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Frente a esto, el fallo judicial advierte que la infraestructura socioeducativa actual no dispone de las condiciones materiales ni institucionales mínimas para absorber a esta población sin incurrir en una vulneración grave de sus derechos fundamentales, tal como advirtió el Defensor General del Departamento Judicial de Azul Diego Fernández en una nota publicada por este medio.

Menos de 24 horas después de conocida la medida de la Jueza Marta Elba Pascual el Departamento Judicial de Mar del Plata y el Fiscal General del Departamento Judicial de Azul Marcelo Sobrino salieron al paso desconociendo el texto para sus jurisdicciones.

Sobrino, en declaraciones para el programa matinal que conduce el periodista Martín Rodríguez en Radio Olavarría, afirmó que el nuevo Régimen Penal Juvenil está vigente en todos sus efectos en el Departamento Judicial de Azul.

Como contrapartida, ante la consulta de Infoeme.com Diego Fernández sostuvo que “la respuesta no es tan sencilla. Hay una cautelar vigente y tendrá que resolverse en particular si los demás jueces acatan o no lo allí resuelto”.

“Hay que esperar lo que opinan los jueces del Fuero Juvenil del Departamento Judicial” acotó.