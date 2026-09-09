Murió el periodista Chiche Gelblung a los 82 años

Falleció este miércoles por la mañana en el Sanatorio Mater Dei del barrio de Palermo, donde había ingresado el martes por la mañana por un cuadro respiratorio. Era la cuarta internación que atravesaba en el año; pero a pesar de estas complicaciones de salud trabajó hasta sus últimos días.



Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 y se inició en el mundo del periodismo en 1966 en Revista Gente. En 1967, tuvo una prueba de fuego con la cobertura de la Guerra de los Seis Días. Volvió a ser corresponsal de guerra en 2022, con el conflicto bélico en Ucrania.



Además de esa publicación, dirigió La Semana y La Nación y trabajó en distintos medios gráficos entre los 70 y 80. En 2006, fundó el portal Minuto Uno, el primero de una serie de diarios online ya en la era de Internet en el mundo de los medios.



Pero la popularidad llegó en los 90 con la emisión del ciclo Memoria, en Canal 9, que abordó temas de actualidad, pero también conmocionó por su tratamiento de situaciones paranormales y de misterio.



Vivió rodeado de polémicas. Entre ellas, fue denunciado por apología de la droga al entrevistar al filósofo español Antonio Escohotado. La simulación de una autopsia a un extraterrestre fue otro punto llamativo en la televisión para desenmascarar el llamado caso Rosswell.



En los últimos años su salud fue deteriorándose, lo que lo obligó a alejarse de los programas de televisión en los que participaba.

