Impresionante vuelco de un camión en la Ruta Nacional 3

Fuente y foto: Noticias Las Flores

En la mañana de este lunes, alrededor de las 9:15 horas, los servicios de emergencias fueron alertados por el vuelco de un camión Scania cargado de piedra en el kilómetro 180 de la Ruta Nacional Nº 3.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia. Se desconoce por el momento su estado de salud. Como consecuencia del siniestro, la ruta permanece cortada. En el lugar trabajan fuerzas de seguridad y personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.