Falleció un joven de 20 años tras un siniestro vial en Sierra Chica



Un joven de 20 años falleció este domingo en Sierra Chica luego de protagonizar un choque a bordo de una moto.



El trágico suceso fue alrededor de las 2 de la madrugada en avenida Legorburu y calle Sinclair.



Según la información oficial, personal de la subcomisaría de la localidad recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de motocicletas efectuando ruidos molestos.



Durante la recorrida los efectivos fueron interceptados por personas que manifestaron que un joven, a bordo de una moto 110 cc. color negro, había perdido el control e impactado contra una columna de alumbrado.



En el lugar se hizo presente una ambulancia y constató el deceso del motociclista, quien fue identificado como Santiago Castro.



La Policía Científica realizó las pericias correspondientes. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula “muerte por accidente”, con intervención de la UFI 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.

