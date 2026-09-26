“No son una pista de Rally”: el Municipio denunció el uso indebido de caminos rurales

Mediante un video a través de las redes sociales oficiales, con imágenes de caminos rurales del Partido donde se ven vehículos hacer maniobras de rally, dejándolos con huellas y en mal estado, el Municipio pidió por su cuidado.



“Esto subieron a redes como si fuera diversión. Estos caminos estaban arreglados. Por este camino pasan vecinos, productores, el transporte y una ambulancia”, resaltaron sobre el daño que provocan este tipo de actividades y el importante rol que desempeñan los caminos rurales en el Partido.



“Los caminos rurales no son una pista de rally, después de la lluvia no se transitan. Cuidarlos es respetar a quienes viven y trabajan en el campo y aportan para que se hagan trabajos muy costosos”, enfatizaron.



Asimismo, alentaron a denunciar estas conductas a través de VER (Vecinos en Red) al 2284-544817.

