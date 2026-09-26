Los fans del Cosplay y animé disfrutan la 3ª edición de la Geek Sekai

Durante este sábado y domingo en el Centro Cultural “San José” se lleva a cabo la 3ª edición de la Convención Geek Sekai, donde decenas de fanáticos del animé, el cosplay, el gaming y la cultura geek se reúnen para vivir dos días a puro fandom.

Con trajes de sus personajes favoritos del mundo del animé y el gaming, posan y asombran con la producción para personificarlo a la perfección.

La actividad, impulsada por Furiki Team y el Municipio, tendrá torneos de videojuegos, danza, desfile, karaoke y charlas durante el fin de semana.

El gran cierre será el domingo con un concurso de Cosplay desde las 18 y la presentación de los ganadores a las 19:30.

