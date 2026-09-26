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Los fans del Cosplay y animé disfrutan la 3ª edición de la Geek Sekai

Se desarrolla este sábado en el Centro Cultural “San José” y se extenderá hasta el domingo. Para los fanáticos del animé y el Cosplay habrá torneos, desfile, karaoke y concursos.

Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 16:23

Por Redacción

Durante este sábado y domingo en el Centro Cultural “San José” se lleva a cabo la 3ª edición de la Convención Geek Sekai, donde decenas de fanáticos del animé, el cosplay, el gaming y la cultura geek se reúnen para vivir dos días a puro fandom. 

Con trajes de sus personajes favoritos del mundo del animé y el gaming, posan y asombran con la producción para personificarlo a la perfección.

 

 

La actividad, impulsada por Furiki Team y el Municipio, tendrá torneos de videojuegos, danza, desfile, karaoke y charlas durante el fin de semana.

 

 

El gran cierre será el domingo con un concurso de Cosplay desde las 18 y la presentación de los ganadores a las 19:30.
 

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