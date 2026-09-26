Este miércoles, habrá un nuevo “Barrio por Barrio”

El Municipio continúa con el despliegue del programa “Barrio por Barrio”, que recorre todo el Partido, acercando servicios y la gestión de trámites que son ofrecidos desde la comuna.



El próximo miércoles 30 de septiembre el punto de encuentro y atención será el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 7, ubicado sobre avenida Pueyrredón y Ayacucho, desde las 10.



Como sucede en cada jornada, se llevará a cabo de manera paralela un operativo “puerta a puerta”, que en esta ocasión recorrerá los barrios Independencia, Ituzaingó, Banco Provincia, Los Reseros, La Candela y Costero Sur.



De manera paralela, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

