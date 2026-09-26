Se realizó la Expo “Olavarría Produce 2026” en el Salón Rivadavia

Este sábado a las 14 en el Salón Rivadavia se realizó la Expo de “Olavarría Produce 2026”, que comenzó formalmente el viernes con la Ronda de Negocios en la misma sede.



En esta oportunidad, el evento, organizado desde el Municipio y con el auspicio de Loma Negra, contó con múltiples y diversas propuestas locales.



Con numerosos stands, todos los interesados pudieron acceder a información gratuita acerca de los productos, servicios y la oferta académica de la Ciudad, con propuestas atractivas, interactivas y digitales.



Ofrecieron información y productos al público Loma Negra, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Cooperativa Agraria y las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud, todas dependientes de la Universidad Nacional del Centro.



El Municipio de Olavarría también estuvo presente en distintos stands, brindando información con personal de la Oficina de Empleo y de la Coordinación de Turismo, como así también con los productos que integran “Sello olavarriense”.



Además, hubo propuestas gastronómicas, culturales y recreativas en el espacio durante la jornada, con música en vivo y un patio de comidas afuera del salón, que disfrutaron familias que se acercaron a la Expo.



En el marco de la edición de “Olavarría Produce”, continúa el programa de actividades, que culminará el próximo miércoles con una nueva entrega de reconocimientos que convocará al sector productivo y comercial en el Teatro Municipal, a partir de las 19 horas.

