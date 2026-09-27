El Regional Amateur entra en zona de definiciones

Este domingo se disputará la quinta fecha de la primera fase del Torneo Regional Amateur, penúltima de la primera rueda, con participación de los equipos olavarrienses que buscarán dar un paso importante en sus respectivos grupos de cara a la definición de la clasificación.

En Olavarría habrá dos encuentros y uno de los principales atractivos estará en el “Buglione Martinese”, donde desde las 15 Racing recibirá a Balonpie de Bolívar con el arbitraje de Mauro Echarren de la Liga de Tandil. El partido será transmitido en vivo por Verte Sports, a través del servicio de streaming pago.

El Chaira tendrá la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente instancia en caso de conseguir una victoria, aunque enfrente tendrá a un rival que también necesita sumar de a tres para llegar con posibilidades a la última jornada, en la que Balonpie recibirá a Embajadores.

En tanto, en la Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra recibirá a El Fortín desde las 15. El Celeste todavía no pudo ganar en el certamen y acumula cuatro derrotas consecutivas, por lo que intentará cortar la racha ante un equipo que llega con la necesidad de sumar para mantenerse en carrera. El encuentro será controlado por una terna local liderada por Lautaro Bessia.

El elenco del barrio Luján viene de conseguir una importante victoria frente a Argentinos de 25 de Mayo y buscará repetir para continuar prendido en la pelea por la clasificación. Sabe que los puntos en juego pueden resultar determinantes y estará atento, además, a lo que suceda en el otro partido de la zona.

Precisamente, desde las 17.30, Argentinos de 25 de Mayo recibirá a Estudiantes, en un encuentro que comenzará con los resultados de los partidos de la tarde ya conocidos. El Bata llega con puntaje ideal, producto de cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones, y buscará asegurarse el primer puesto de la zona.

La obtención del liderazgo tendría además un premio importante para el albinegro, ya que le permitiría acceder directamente a la tercera ronda, salteando una instancia en el camino hacia la definición del torneo.

Por último, Ferro Carril Sud afrontará un compromiso de máxima exigencia desde las 15:30, cuando visite a Huracán de Ingeniero White. El Carbonero se trasladará con la obligación de sumar ante un rival que lidera la zona con seis unidades y que viene de conseguir una victoria en Pigüé.

El equipo dirigido por Lolo Istillarte buscará al menos rescatar un punto para llegar a la última fecha, donde será local frente a Sarmiento de Pigüé, con posibilidades de definir su futuro en casa. Una derrota, en cambio, complicaría el panorama del conjunto olavarriense.

Con dos jornadas por delante y varias posiciones todavía abiertas, los representantes de la ciudad afrontarán un domingo cargado de partidos determinantes. El Regional Amateur ingresa así en su etapa de definiciones y cada punto comienza a tener un peso decisivo.

