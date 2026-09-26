Conociendo Rusia llega a Olavarría con su formato más íntimo

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, llega a Olavarría en el marco de su nueva gira por el interior del país. La cita será el 17 de octubre en el Teatro Municipal, donde el músico presentará “Conociendo Rusia presenta Mateo”, una propuesta en formato solo que recupera sus canciones desde una perspectiva más despojada, cercana e íntima.

El nuevo recorrido comenzó con presentaciones en Rosario, Santa Fe, Corrientes y Resistencia, con funciones agotadas en varias de esas ciudades. El formato vuelve a poner a Sujatovich en el centro de la escena, acompañado por sus instrumentos y diferentes recursos de consola, alternando entre guitarra acústica, guitarra eléctrica, piano y armónica.

El repertorio atraviesa distintas etapas de la discografía de Conociendo Rusia e incluye canciones como “Cabildo y Juramento”, “Loco en el desierto” y “Quiero que me llames”, además de material más reciente como “Películas de Acción”.

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es justamente la cercanía con el público. En las primeras fechas del tour, Sujatovich generó distintos momentos de interacción con los espectadores, incluso invitándolos a subir al escenario y compartir fotos durante “La Mexicana”. La experiencia también tuvo una dimensión virtual: en Rosario, el músico transmitió en vivo a través de Instagram parte del concierto para quienes no pudieron estar presentes.

La gira también incorpora a artistas locales como parte de cada presentación. En Rosario, la apertura estuvo a cargo de Ciendi, elegido por el público a partir de una convocatoria realizada desde la cuenta de Instagram de Conociendo Rusia. La iniciativa busca vincular el recorrido del músico con las escenas y artistas de cada ciudad.

Una trayectoria consolidada

Mateo Sujatovich inició el proyecto Conociendo Rusia en 2018 con su álbum homónimo y desde entonces construyó una de las propuestas más reconocidas de la música argentina contemporánea. Su segundo disco, “Cabildo y Juramento” (2019), obtuvo siete nominaciones a los Premios Gardel y tres a los Latin Grammy.

Con “La Dirección” (2021), el artista recibió dos Premios Gardel —Mejor Álbum de Rock y Mejor Diseño de Portada— y volvió a ser nominado a los Latin Grammy. En 2023 llevó su propuesta de formato solo a veinte ciudades de seis países y agotó cinco funciones en el Teatro Gran Rex.

En 2024 presentó “Jet Love”, su cuarto trabajo discográfico, que contó con colaboraciones de Natalia Lafourcade y Tiago Iorc. El álbum también incluyó “Cinco horas menos”, canción que le valió el Latin Grammy a Mejor Canción Pop/Rock.

Durante los últimos años, Conociendo Rusia llevó su música por Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y España, además de compartir canciones y escenarios con artistas como Jorge Drexler, Miranda!, Nathy Peluso, Mon Laferte y Juanes.

Ahora, el próximo destino es Olavarría. El 17 de octubre, el Teatro Municipal será escenario de una propuesta que apuesta por reducir las distancias entre artista, canciones y público.

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