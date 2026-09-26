El CECO celebrará este sábado junto a sus afiliados el Día del Empleado de Comercio

Este sábado 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado y la Empleada de Comercio en homenaje a la sanción de la primera ley de contrato de trabajo que significó una mejora sustancial en las condiciones laborales del sector. Desde el año 2009 el feriado tiene alcance nacional, y en esta oportunidad se traslada al lunes 28 en todo el país.



Esta noche, el Centro Empleados de Comercio Olavarría celebrará junto a sus afiliados y afiliadas en un festejo mercantil que contará con cena, música, el show en vivo de “La Roland”, sorteos y más sorpresas. Cabe destacar que la entrada es gratuita y se agotaron en una semana.



Como todos los años, el gremio mercantil desarrolló durante todo septiembre el Mes de los Empleados y Empleadas de Comercio, una iniciativa que este año cumplió 18 ediciones consecutivas.



La propuesta incluyó sorteos semanales, premios especiales, beneficios y distintas acciones destinadas a los afiliados y afiliadas y el sorteo principal que distribuyó seis sueldos, además de otros premios que incluyeron electrodomésticos, equipamiento para el hogar y distintos obsequios.



Desde el CECO resaltaron que la celebración “vuelve a poner en valor una fecha que ya forma parte de la tradición del gremio y que busca reconocer el trabajo cotidiano de quienes se desempeñan en la actividad mercantil”.

