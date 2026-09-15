Aprehendido por amenazas de muerte con un arma de fuego



Un joven de 20 años fue aprehendido este lunes luego de amenazar de muerte a otras personas con un arma de fuego que tenía pedido de secuestro desde el año 2009.



De acuerdo al reporte oficial, personal del Comando de Patrullas se hizo presente en Calle 19 al 3200 a raíz de un llamado al 911.



Allí constató la presencia de un masculino que estaba amenazando de muerte a otras personas, y lo hacía con un arma de fuego calibre 22 que intentó descartar al arrojarla arriba de un techo. El revólver tenía tres municiones intactas.

Al cursar los datos del arma en el sistema informático se constató que la misma tenía secuestro activo con fecha de alta el 7 de diciembre del año 2009 por un hecho de “robo” en el que intervino la UFI 19 por entonces a cargo del Dr. Arbío.



Se dispuso la aprehensión del joven y su traslado a la Comisaría Primera. Afronta cargos por “amenazas calificadas, infracción al artículo 189 bis del Código Penal y secuestro activo”.

