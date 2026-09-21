Vehículos secuestrados, aprehendidos y hallazgo de marihuana en operativos de la UTOI

Durante la última semana, personal de UTOI realizó distintos operativos en varios puntos de la Ciudad, en los que, como resultado, se secuestraron vehículos con numeración suprimida y se aprehendió a personas por distintos motivos.



En zona céntrica, aprehendieron a tres hombres quienes al momento de ser identificados, transportaban marihuana. Se labraron actuaciones por infracción a la Ley 23.737 con intervención de la UFI 19 a cargo del Dr. Mañero. Un hecho de iguales características se registró el domingo por la noche en el Barrio Sarmiento.



Durante la madrugada del martes, personal de la Unidad Motorizada advirtió la presencia de un hombre merodeando en el Barrio Sarmiento Norte a bordo de una motocicleta, quien al ser interceptado abandonó el vehículo. Fue recogido y constataron que la numeración del cuadro se hallaba suprimida.



El miércoles por la tarde, en el Barrio Coronel Dorrego, luego de una breve persecución aprehendieron a un menor de edad el cual circulaba en una motocicleta 110, que al ser alcanzado intentó golpear a los uniformados resistiéndose al arresto

El vehículo también poseía la numeración del cuadro suprimida. Se iniciaron actuaciones caratuladas Desobediencia, Atentado, Resistencia a la autoridad e infracción al Art. .289 inc 3 del CP.



En otro operativo relacionado con motocicletas, el último sábado recuperaron una Yamaha Crypton que había sido robada minutos antes de un comercio ubicado en Pueyrredón y Junín y abandonada en el Barrio Independencia. Fue devuelta exitosamente a su dueño.



Durante otros procedimientos realizados en distintos barrios, aprehendieron a un hombre que intentó agredir a los efectivos tras ser identificado, otra persona con Paradero Activo desde mayo de 2025 y un masculino que registraba Paradero Activo por un Hurto cometido en la ciudad de Tandil.



Asimismo, durante la semana secuestraron varias motocicletas en los distintos operativos realizados por la UTOI en la ciudad, tras detectarse el faltante de la documentación que la ley exige para circular, como así también el secuestro de un automóvil al detectarse que su conductor circulaba bajo los efectos del alcohol.

