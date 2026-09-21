Dos verdugos de Ferro jugarán una final por no descender

Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi ganó como 2-0 su partido a Germinal de Rawson por la última fecha de Reválida del Federal “A”, Sol de Mayo de Viedma cayó como visitante 1-0 ante Costa Brava en General Pico y deberán jugar un partido por la permanencia en la principal categoría del Consejo Federal.

Tanto Círculo como Sol de Mayo están conectados en sus campañas de ascenso con Ferro Carril Sud.

Los otamendinos superaron a Ferro 10-9 en una definición por penales de la final de la Región Pampeana Sur 2019 que debieron patear los 22 futbolistas que terminaron en cancha.

Con este resultado, el "Papero" se consagró campeón de la región y avanzó a la final por el ascenso al torneo Federal A, en la que superó a Boxing Club de Río Gallegos con un global 3-2.

Ante Sol de Mayo Ferro disputó en 2017 las finales por el ascenso al Federal “A”: en el partido de ida ganaron los rionegrinos 1-0 en el “Colasurdo” y en la revancha volvieron a imponerse, pero 2-1.

Uno de los dos, posiblemente, vuelva a enfrentarse con los carboneros en la remake del Torneo Federal "B" que arrancará en marzo de 2027.