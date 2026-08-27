Tres personas detenidas en procedimientos de la UTOI

En la madrugada del día martes pasado personal de la UTOI en circunstancias en la que se encontraban realizando operativo de saturación en el Barrio Villa Mailin procedió a la aprehensión de un mayor al intento evadir el control policial.

Este llevaba oculto entre sus prendas una bolsa con marihuana, por lo cual quedó imputado por infracción a la Ley 27.737 con intervención de la UFI N° 17 a cargo del Dr. Juan Mañero.

En otro procedimiento, realizado en el Barrio San Vicente, personal de motorizada de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas interceptó una motocicleta 110cc marca Beta que tenía su número de motor “limado”. En este caso se procedió a la demora del conductor, imputado por el Artículo 289 inciso 3 del Código Penal con intervención de la UFI N° 04 a cargo de la Dra. Serrano Paula.

El último procedimiento fue realizado en la mañana del día jueves, en el Barrio Provincial donde nuevamente el personal de motorizada de la UTOI interceptó a una motocicleta Motomel 125cc que circulaba con el dominio adulterado. Por esta razón se procedió a la demora de hombre imputado por el Artículo 289 inciso 3 del Código Penal con intervención de la UFI N° 04 a cargo de la Dra. Serrano Paula