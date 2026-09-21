Zona Fría: si Olavarría pierde el beneficio, seguiría pagando el recargo

Fuente: La Capital de Mar del Plata

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) cuestionó el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen de Zona Fría y advirtió que los usuarios de ciudades como Olavarría perderían el descuento territorial, pero de todas maneras “continuarían aportando” al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, el fideicomiso público destinado a financiar compensaciones tarifarias para zonas de bajas temperaturas en el país.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría podría ser tratado esta semana en el Senado de la Nación, luego de haber obtenido dictamen favorable en la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, realizada el miércoles pasado, con la presencia de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. Vale recordar, además, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea eliminar el beneficio territorial automático que actualmente permite a los usuarios de las regiones incorporadas al régimen en 2021, incluida Olavarría, acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas. En su lugar, la bonificación quedaría condicionada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar a través del esquema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Desde STIGAS Costa Atlántica expresaron, a través de un comunicado, su rechazo a la modificación y pusieron el foco en una situación que consideran contradictoria: Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica dejarían de contar con el beneficio general de Zona Fría, pero “sus usuarios continuarían pagando el recargo sobre el gas” consumido destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Ezequiel Serra, secretario general del sindicato, sostuvo que, de aprobarse el proyecto, “la región continuaría realizando aportes para sostener el fondo, mientras que solamente determinados hogares podrían acceder a una bonificación si cumplen con los requisitos económicos y patrimoniales establecidos por el Gobierno”.

“Pretenden transformar un derecho colectivo, reconocido por las condiciones climáticas de nuestra región, en una ayuda condicionada, pero sus usuarios seguirían aportando al fondo que financia el régimen”, cuestionó el dirigente.

Además, remarcó que “el nuevo esquema no sería equivalente al actual”, ya que la bonificación dejaría de aplicarse de manera general y alcanzaría únicamente al componente correspondiente al gas consumido.

En este marco, STIGAS advirtió que la eliminación del beneficio tendría “un impacto significativo” sobre las facturas de los usuarios de Olavarría y la región, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.