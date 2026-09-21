Comenzó la mudanza de todas las reparticiones hacia el Polo Judicial

Desde la ex sede de ARBA (hasta este lunes asiento de los Juzgados de Familia Nº 1 y Nº 2) comenzó la mudanza de todas las reparticiones judiciales de Olavarría hacia el flamante edificio del Polo Judicial.

El trabajo, a cargo de la empresa mudadora “Fletes Argentina” de La Plata, está previsto que se extienda por unos diez días hábiles, finalizará en lo que concierne a esta sede el miércoles con el traslado de expedientes, canastos y mobiliario y continuará en las jornadas subsiguientes con el Tribunal de Trabajo y Receptoría de Expedientes; el Juzgado Civil y Comercial N° 1 y N° 2; la oficina de Mandamientos y Notificaciones, Biblioteca y Juzgado de Garantías N° 1; el Juzgado de Garantías N° 2; el Juzgado Correccional y culminará con la Subdelegación de Tecnologías Informáticas y Subdelegación de Arquitectura.

Cristian Novillo, encargado del trabajo, brindó algunas características y condiciones de lo que será un movimiento de una envergadura pocas veces vista en Olavarría.

“Acá hay muchas precauciones y los funcionarios del Poder Judicial nos van indicando de qué manera llevar adelante el trabajo para que sea una mudanza exitosa. Tenemos papeles, archivos, legajos, causas, se respeta un número y un orden. También las computadoras de cada puesto de trabajo, armarios, expedientes clasificados, etc.” explicó.

Son 7 trabajadores abocados a esta mudanza y los plazos dependerán mucho de la cuestión climática o de que aparezcan imprevistos en estas labores, dijo Novillo.

“Como se pueden adelantar uno o dos días, se pueden atrasar también uno o dos días. Creemos que vamos a terminarlos entre 8 y 12 días” anticipó y añadió que “a nosotros los mudadores nos complican los pasillos, escaleras, ventanas, muebles que no salen por los accesos principales. Todas esas cosas pueden llegar a demorarnos un poco”.

La contratación de esta empresa fue para que lleve a cabo una mudanza integral, con cada mueble, cada computadora, cada expediente desde su anterior asiento en los viejos edificios judiciales hasta el definitivo lugar en el Polo Judicial.

“Desde el momento que llegamos nos ocupamos de todo. El personal del Poder Judicial lo único que hace es indicarnos y guiarnos un poco en sus oficinas y sus sectores, más allá de que está todo rotulado. Al ser tantos sectores se puede complicar con el tema de los planos, es un edificio muy grande” planteó Novillo.