Juegos Bonaerenses: Olavarría sumó más pasajes a Mar del Plata

La etapa final de los Juegos Bonaerenses está cada vez más cerca y Olavarría volverá a decir presente en Mar del Plata con una nutrida delegación. Durante el cierre de la pasada semana se disputó en Ezeiza la instancia interregional, reservada para disciplinas deportivas de conjunto en categorías juveniles, donde varios equipos de nuestra ciudad lograron destacadas actuaciones.

La competencia se desarrolló durante jueves y viernes e incluyó básquet, handball, softbol, fútbol 11, hockey, futsal y vóley, tanto en rama masculina como femenina y en las modalidades libres y escolares.

Olavarría integra, junto a otros distritos del centro bonaerense, la Región XII y en esta instancia se enfrentó con los representantes de la Región VII, conformada por los partidos de San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, Navarro, Lobos y Roque Pérez.

La delegación olavarriense, que viajó encabezada por profesores de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, tuvo una destacada participación especialmente en vóley femenino, donde consiguió cuatro clasificaciones.

Tres de ellas correspondieron a la modalidad escolar: Rosario obtuvo el pasaje en Sub 14 y Sub 18, mientras que la Escuela Secundaria N° 10 (ex Normal) se clasificó en Sub 16. La restante correspondió a Estudiantes en la categoría Sub 15 libre.

También habrá presencia olavarriense en básquet escolar. Cáneva consiguió la clasificación en la categoría masculina Sub 16, mientras que Estudiantes lo hizo con su equipo femenino Sub 15.

En hockey, el “Bataraz” estará representado en la categoría Sub 14 masculina.

Por su parte, en fútbol 11 libre Sub 18 femenino, Olavarría contará con un selectivo local, mientras que en futsal masculino la Escuela Secundaria N° 10 logró el pasaje en la categoría Sub 14.

De esta manera, la delegación de nuestra ciudad continúa ampliándose de cara a la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que se disputará a mediados de octubre en Mar del Plata.

A estas nuevas clasificaciones se suman los numerosos olavarrienses que ya habían asegurado su participación en las categorías destinadas a personas mayores y personas con discapacidad, además de quienes consiguieron el pasaje en disciplinas individuales y culturales.

