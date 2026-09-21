Edicto de sucesión: Juzgado Civil y Comercial N°2 de Bahía Blanca

El Juzgado Civil y Comercial N°2 de Bahía Blanca en los autos SCHWAB ENRIQUE Y TRINAK DE SCHWAB CATALINA S/ SUCESION AB-INTESTATO E. No 39.179, notifica a Alberto Luis SCHWAB, Delia Celina SCHWAB, herederos de Amanda Susana SCHWAB, herederos de María Ines SCHWAB y a César Angel SCHWAB la siguiente resolución: "Bahía Blanca, 7/6/2021. Habiendo sido desarchivado el presente expediente, agréguense las actuaciones que se encuentran reservadas en Secretaría. María Selva Fortunato. Juez"; para que dentro del plazo de CINCO días se presenten a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de continuar el presente proceso sin su intervención.