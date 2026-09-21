Se viene la tercera edición de la Geek Sekai en el Centro Cultural “San José”



Este fin de semana se realizará una nueva edición de la Geek Sekai, el evento que convoca a fanáticos del ánime, los videojuegos, la ciencia ficción. Se trata de la tercera edición de la propuesta que es organizada en conjunto entre el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, y Furiki Team.



El evento, que será con entrada libre y gratuita, se realizará durante las jornadas del sábado 26 y domingo 27 de septiembre, en el Centro Cultural San José, con horario de inició a partir de las 13 horas.



Durante ambas jornadas se podrá disfrutar de concursos de cosplay, torneos de videojuegos, sector gamer totalmente gratuito, shows en vivo, presentaciones exclusivas, feria con productos únicos y merchandising geek, sector gastronómico con food trucks y muchas sorpresas más.



Sábado 26 de septiembre



13:30 horas: Apertura e inicio del evento.

14:00 horas: Inicio del concurso de dibujo y presentaciones de Baile. 15:00 horas Presentación de “Celestia Idol Project”

15:50 horas. Torneo de J-Stars.

16:50 horas. Random Dance.

17:10 horas. Charla Seba Magallanes.

17:50 horas. Desfile de Cosplay.

18:20 horas. Karaoke.

19:30 horas. Proyección de la película “Kimi No Na Wa”



Domingo 27 de septiembre



13:30 horas. Apertura e inicio del evento.

14:00 horas. Presentación del ganador del concurso de dibujo.

14:50 horas. Presentaciones de “Celestia Idol Project”.

15:30 horas. Torneo de Mortal Kombat 11.

16:00 horas. Clase abierta de baile.

16:40 horas Random Dance.

17:00 horas. Realidad Virtual.

17:30 horas. Sorteos.

18:00 horas Concurso de Cosplay.

19:30 horas Presentación de los ganadores.

20:00 horas. Cierre.





Actividades abajo del escenario



Concurso de Dibujo

Sector Gamer

Sector de comida

Food Tracks

Sectores inflables

Sector Exposición

Actividad y Muestra Medieval



