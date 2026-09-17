Finalizaron las obras de mantenimiento en el Instituto “Helen Keller”

En la mañana de este jueves, el intendente municipal Maximiliano Wesner visitó el Instituto de Educación Especial “Helen Keller”, donde culminó una serie de trabajos de infraestructura orientados a garantizar espacios de enseñanza de calidad para los y las estudiantes del establecimiento.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, junto a integrantes de su equipo de trabajo, y la jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini. La comitiva fue recibida por la directora de la institución, Liliana Leguizamón, y la secretaria Eugenia Dolon.

El encuentro transcurrió junto al equipo directivo, docente y auxiliar. Durante la visita, el jefe comunal compartió un momento distendido con estudiantes de la institución, quienes lo recibieron con entusiasmo e inquietud.

Qué obras se realizaron



En el establecimiento se concretaron tareas de impermeabilización en el techo del Salón de Usos Múltiples (SUM), recambio de placas, instalación de nuevas luminarias y la pintura completa de muros interiores y exteriores.

Al respecto, la directora Liliana Leguizamón remarcó la significación de los trabajos finalizados: “Hoy gracias a esta obra contamos con un espacio renovado que los estudiantes van a poder usar para sus actividades diarias”.

Por su parte, la secretaria Eugenia Dolon destacó la importancia del compromiso asumido por la gestión local: “Estamos realmente felices por ver esta obra que se llegó a concretar finalmente después de un trabajo muy comprometido y muy responsable, y por supuesto con la mirada puesta como decimos siempre en la educación especial. Realmente ver estos espacios tan dispuestos a lo que los chicos realmente necesitan, para nosotros es sumamente valorable”.

Es la primera vez que el Municipio implementa un plan de estas características destinado específicamente a instituciones de educación especial de gestión privada del Partido de Olavarría. La iniciativa tuvo su origen en un relevamiento iniciado por la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25 y presentado formalmente ante una mesa de trabajo conformada por referentes institucionales y educativos.

Posteriormente, desde la Secretaría de Obras Públicas municipal se dio continuidad técnica al diagnóstico mediante un abordaje integral que permitió priorizar las urgencias edilicias. Además, a cada institución participante se le hizo entrega de una copia de la memoria descriptiva para evaluar los detalles técnicos y proponer sugerencias.

El Instituto Helen Keller cuenta actualmente con una matrícula de 36 estudiantes en sede y 64 en propuestas de inclusión en otras escuelas. Además de la formación pedagógica adaptada a sus necesidades, la institución brinda propuestas curriculares complementarias enfocadas en artes, escenarios lúdicos, narrativas, ciencia y tecnología, comunidad y ciudadanía, y vida saludable.