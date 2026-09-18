Bomberos de Bolívar se suman a la búsqueda del quinto pescador desaparecido

Fuente: diario La Mañana

A cinco días de la tragedia ocurrida en la Laguna del Monte, en Guaminí, personal de Bomberos Voluntarios de Bolívar fue convocado a sumarse al operativo de búsqueda que intenta dar con el quinto pescador desaparecido. Cuatro personas ya fueron localizadas sin vida, luego de que una lancha se diera vuelta, y resta encontrar a otro hombre que completaba la embarcación.

El llamado provino de la Federación Bonaerense en la Regional Operativa N° 6, organismo a cargo de la búsqueda que contempla un rastrillaje en la costa -son más de 100 kilómetros- y en la laguna que tiene una superficie de 175 kilómetros cuadrados.

Los equipos realizan numerosas pasadas mediante rastreo con cabo fondeado y pinches, procurando detectar indicios que permitan localizar al pescador desaparecido. También se cuenta con un drone de la Sociedad de Fomento de Cochicó (SOFOCO).

El accidente se produjo al mediodía del sábado 12 de septiembre, cuando un fuerte golpe de viento habría causado el vuelco de la lancha. En ese momento, la temperatura rondaba los 8 grados, mientras que en la madrugada siguiente, se dieron registros de tres grados bajo cero.

Las víctimas fueron los pescadores José Domingo Carrizo (84) con residencia en San Isidro, Carlos Augusto Pérez (71), de Capital Federal y José Luna (70), además de José Antonio Bianchi (52), el guía local que vivía en Balneario Cochicó, a 15 kilómetros de Guaminí. No trascendió la identidad ni la edad del pescador desaparecido.

La Laguna del Monte integra el sistema de las Encadenadas del Oeste y es un destino clásico para pescadores que llegan de todo el país.