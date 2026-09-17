Presencias olavarrienses en el clásico marplatense de básquet

El esperado regreso del clásico marplatense bajo carriles normales fue la noticia en sí misma. El Polideportivo Islas Malvinas volvió a lucir como en las grandes épocas de la Liga Nacional de Básquetbol y más de 4.500 espectadores acompañaron el enfrentamiento entre Peñarol y Quilmes.

El encuentro tuvo además un condimento especial para Olavarría, ya que los hermanos Gonzalo y Santiago Aman se encontraron en cancha, aunque defendiendo camisetas diferentes.

El triunfo quedó en manos de Peñarol, que se impuso con claridad por 95 a 64 y de esta manera se adjudicó la Copa Ciudad de Mar del Plata.

En cuanto a la participación de los olavarrienses, Gonzalo Aman sumó tres puntos para el conjunto ganador, mientras que Santiago Aman, que hizo su presentación con la camiseta de Quilmes luego de su paso por Atenas de La Plata, terminó el partido con seis unidades.

Más allá del resultado, el clásico sirvió como una nueva prueba para ambos equipos en la etapa de preparación. Para Peñarol ahora llegará el turno de una gira por Brasil, donde continuará ultimando detalles de cara a su estreno en la Liga.

Por su parte, Quilmes tendrá tiempo para seguir trabajando y ajustar diferentes aspectos de su juego, con la ilusión puesta en la temporada que se aproxima.

