Universidades: paro por 48 horas y anuncio de la quinta Marcha Federal

El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 48 horas para el viernes 18 y el martes 22 de septiembre, luego de rechazar una nueva propuesta del Gobierno nacional de un aumento salarial del 3% para septiembre y octubre. Además, las organizaciones sindicales convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre y anticiparon 23 días de protestas en distintos puntos del país.

La decisión fue tomada luego de que fracasaran nuevamente las paritarias de los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades nacionales. Según el Frente Sindical, el Gobierno volvió a presentar una propuesta que ya había sido rechazada por las organizaciones gremiales.

Los sindicatos cuestionaron especialmente el incremento del 3%, al considerar que se encuentra por debajo de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario y de las demandas salariales del sector. De acuerdo con el Frente Sindical, el retraso salarial alcanza el 33,4% y existe una deuda equivalente a alrededor de cuatro salarios.

Como parte del plan de lucha, el paro se realizará durante 48 horas, con una jornada de protesta el viernes 18 y otra el martes 22 de septiembre. A esto se sumará una nueva movilización universitaria federal prevista para el 15 de octubre, mientras que las organizaciones anunciaron un cronograma de 23 días de protestas en todo el país con el objetivo de sostener el reclamo y promover una convocatoria masiva a la marcha.

El Frente Sindical señaló que entre sus principales demandas se encuentran la recomposición de los salarios docentes y nodocentes, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y el financiamiento de las actividades de docencia, investigación y extensión. También reclamó recursos para el funcionamiento de los hospitales universitarios.

En Olavarría tanto el gremio docente ADUNCE, como el nodocente, ATUNCPBA informaron en sus redes sociales la adhesión al paro.

Universidades y Presupuesto 2027

El conflicto salarial se desarrolla en paralelo a la discusión por el Presupuesto 2027. Según el planteo de las autoridades universitarias, el Poder Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que los rectores reclaman $11 billones para atender las necesidades de salarios, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

La diferencia representa, según las cifras difundidas en el marco de la discusión presupuestaria, alrededor de un 33% respecto del monto solicitado por las autoridades universitarias.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que cerca del 90% de los recursos requeridos corresponde al pago de salarios docentes y nodocentes. El resto se destinaría a gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

La discusión presupuestaria se suma así al conflicto salarial y al debate judicial en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras las organizaciones sindicales mantienen el plan de lucha y preparan una nueva movilización federal.