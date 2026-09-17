Pelucas Solidarias compró insumos para fabricar pelucas más livianas

Pelucas Solidarias ya pudo concretar otro de sus propósitos: comprar nuevos elementos y herramientas que les servirán para confeccionar pelucas con un sistema distinto al que venían utilizando.

Con esta nueva técnica, las pelucas, dedicadas a pacientes oncológicas, quedarán más livianas, según explicaron quienes se dedican a armarlas y coserlas.

Con los recursos reunidos compraron la silicona ortopédica, cabeza para implantar, punzones de implante para cabello, hilos, máquina de cortar pelo, balanza para poder trabajar con las siliconas.

La sede está ubicada en la Terminal, en el sector ventanillas, entre la empresa Unión Platense y el patio de comidas. Están allí los lunes de 17:30 a 19 y los sábados de 15 a 17.

Para aquellos que quieran colaborar, deben escribir al teléfono: 2281-653630.