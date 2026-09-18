Policiales

Denuncian robo y faena de animales en un campo sobre Avenida Avellaneda

De acuerdo a la denuncia, robaron 13 animales y otros 18 fueron baleados. Para ingresar cortaron los alambrados ubicados sobre La Rioja y se movilizaron a campo traviesa en carros. Las pérdidas se calculan en 20 millones de pesos. 

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 19:40

Por Redacción

Un productor rural denunció en las últimas horas el robo de 13 animales y la faena de otros 18 de un establecimiento rural ubicado sobre Avenida Avellaneda, frente al predio del country Sauveterre. 

 

Según se informó, se radicaron tres denuncias y ampliaciones en la Comisaría Segunda, donde consta que, para ingresar, los malvivientes cortaron el alambrado ubicado sobre calle La Rioja y se movilizaron a través del campo con carros. 

 

 

El material fotográfico enviado por el productor es elocuente respecto al daño causado. Se estima, de acuerdo a las huellas, que el grupo de personas estaba integrado por al menos 10 personas. Las pérdidas se calculan en 20 millones de pesos, de acuerdo a lo asentado en la declaración policial a la que tuvo acceso este medio. 

 

Tags