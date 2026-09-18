Emiliano Juez prepara su regreso al Turismo Pista

Foto gentileza: Nicolás Isalberti



Emiliano Juez volverá a competir como piloto titular dentro de la Clase Uno del Turismo Pista en la novena fecha de la temporada 2026, que se desarrollará el próximo 18 de octubre en el autódromo de Concepción del Uruguay.

Para el representante de Olavarría será un regreso especial a la divisional, ya que su última participación como piloto regular se produjo el 20 de noviembre de 2022, durante el Gran Premio Coronación disputado en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Después de aquella experiencia, Juez no tuvo continuidad dentro de la Clase Uno y continuó desarrollando su actividad principalmente en el ámbito zonal. Sin embargo, en los últimos años volvió a tener protagonismo dentro del Turismo Pista al participar como piloto invitado en las tres últimas ediciones de la Carrera de los 300 Pilotos.

En 2024 compartió la conducción con Sebastián Cipres, mientras que en 2025 y 2026 formó dupla con Nicolás Astorgano, logrando subir al podio en ambas oportunidades.

Ahora, el olavarriense afrontará un nuevo desafío al incorporarse al equipo Las Flores Motorsport, estructura con la que disputará las dos últimas competencias del calendario. Juez estará al mando de un Fiat Uno y tendrá como objetivo recuperar ritmo dentro de una categoría que conoce y en la que buscará volver a ser protagonista.

“Las expectativas son tratar de andar lo mejor posible en este regreso al Turismo Pista. Hicimos una prueba en Olavarría antes de la fecha de Termas de Río Hondo y el auto anduvo muy bien, ya que con goma usada quedamos relativamente cerca de un tiempo que teníamos como referencia con neumáticos nuevos”, explicó Juez.

Sobre los próximos pasos antes de su regreso oficial, agregó: “La idea va a ser seguir mejorándolo. Seguramente en dos semanas hagamos otro ensayo para ultimar detalles e ir a Concepción del Uruguay más preparados”.

El piloto también se refirió al escenario entrerriano, un circuito que ya conoce de su anterior paso por la categoría: “El circuito ya lo conozco porque fui a correr una sola vez, pero anduvimos muy bien. La intención es seguir aprendiendo y conseguir que el auto sea bien competitivo tanto en esta fecha como en Rafaela”.

Finalmente, Juez destacó la importancia de estas dos competencias para su futuro deportivo: “Ojalá nos vaya bien para poder tener continuidad el año que viene, pero obviamente vamos a disfrutar estas dos carreras que tenemos porque es una gran chance”.

