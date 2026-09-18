Internos de la UP Nº 2 restauraron mobiliario escolar y elaboraron una casita para un jardín

Desde talleres de la Unidad 2 de Sierra Chica, personas privadas de la libertad restauraron mobiliario escolar para la Municipalidad de Olavarría y confeccionaron una casita en madera para el Jardín de Infantes N° 927.



En el marco de la articulación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la Municipalidad de Olavarría, personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento penal concretaron el arreglo de los muebles y la fabricación de equipamiento.

Las tareas se desarrollaron bajo la gestión del Polo Productivo Sierra Chica, que tiene su base operativa en la Unidad 2, y fueron formalizadas mediante órdenes de trabajo avaladas por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.



A requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo municipal, personas privadas de la libertad restauraron por completo 24 sillas escolares, desempeñándose en las secciones de Herrería, Pintura y Carpintería.



En tanto, en el taller de Carpintería del penal se confeccionaron 15 estantes para computadoras con maderas recuperadas aportadas por la firma PCR-Energy.



Los directivos de la Unidad 2 destacaron que estas experiencias constituyen herramientas fundamentales de capacitación. A su vez, destacaron que el aprendizaje de distintos oficios permite fortalecer valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, preparando a los internos para su futura inclusión sociolaboral.



Cabe destacar que el Polo Productivo funciona bajo la órbita de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario y coordina acciones con las Unidades 27 y 38 del Complejo Penitenciario Centro Zona Sur.



Por otro lado, en el taller de Carpintería que forma parte del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), ocho internos construyeron una casita de madera para el exterior del Jardín de Infantes N° 927 de Olavarría en el marco del proyecto institucional “Embellecer el patio del jardín”.



La estructura de madera fue realizada íntegramente en las instalaciones de la Unidad 2, con una altura de un metro setenta y un diseño desmontable para facilitar la movilidad y el armado. En su interior, se incoporó también un juego de mesa con dos sillas.



La confección se llevó a cabo en el taller que funciona en el Salón de Usos Múltiples del Piatja, bajo la conducción de un capacitador que se encuentra privado de la libertad y con la supervisión constante del equipo técnico del Programa.



La coordinación de la actividad y la entrega formal estuvieron a cargo del equipo del Piatja integrado por el operador y psicopedagogo Gastón Tolosa, la coordinadora técnica y psicóloga Julieta Videla, y la coordinadora de Seguridad, Rocío Defeo.

