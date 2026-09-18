Espectáculos

TKT: una fiesta para reencontrarse con la música y la noche

Será desde las 23 en el Club del Gimnasio Racing, con una propuesta inspirada en el espíritu de un recordado boliche de Olavarría. Las entradas se consiguen en Lisboa y Stop, únicamente en efectivo.

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 17:44

Por Redacción

 

“Volvemos a la música, a la gente, a la noche” es la consigna de la fiesta TKT, que se realizará este sábado 19 de septiembre desde las 23 en el Club del Gimnasio Racing.

 

La propuesta busca recuperar el espíritu de un recordado boliche que funcionó en Olavarría por más de dos décadas con una noche pensada para el reencuentro y la celebración.

 

Las entradas están disponibles en Lisboa, Necochea 2992, y en Stop, Necochea 312. La compra puede realizarse únicamente en efectivo.

 

La fiesta TKT será este sábado desde las 23 en el Club del Gimnasio Racing, con una propuesta que invita a volver a la música, a la gente y a la noche.

 