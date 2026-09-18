TKT: una fiesta para reencontrarse con la música y la noche

“Volvemos a la música, a la gente, a la noche” es la consigna de la fiesta TKT, que se realizará este sábado 19 de septiembre desde las 23 en el Club del Gimnasio Racing.

La propuesta busca recuperar el espíritu de un recordado boliche que funcionó en Olavarría por más de dos décadas con una noche pensada para el reencuentro y la celebración.

Las entradas están disponibles en Lisboa, Necochea 2992, y en Stop, Necochea 312. La compra puede realizarse únicamente en efectivo.

La fiesta TKT será este sábado desde las 23 en el Club del Gimnasio Racing, con una propuesta que invita a volver a la música, a la gente y a la noche.