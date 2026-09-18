Entregaron los 108 lotes con servicios del barrio ETA en Sierras Bayas

En el inicio de la tarde de este viernes se llevó a cabo en Sierras Bayas el acto de entrega de los 108 lotes con servicios que integran el barrio ETA en la localidad serrana. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien anunció además que las y los beneficiarios podrán acceder también al programa de acompañamiento para la compra de materiales de construcción.



El evento se inició minutos después de las 13, aunque el arribo de participantes comenzó a darse ya desde el mediodía, en el loteo ubicado en las cercanías de Villa Arrieta.



“El Programa Municipal ha permitido la generación de más de 350 lotes con Servicios en distintos puntos del Partido, lo que se traduce en la implementación concreta de una política habitacional que ha dado respuestas efectivas, pero también consolidando el arraigo y la identidad de las localidades”, destacaron desde el Municipio.



“Poder llegar a esta instancia es un trabajo enorme, al que no le sacamos el cuerpo a pesar del contexto. Hoy ya son titulares de este lote con servicios. Tienen la tenencia y van a poder usufructuarlo porque es de ustedes, es de la familia”, enfatizó Wesner, quien tomó la palabra acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez y el concejal Federico Aguilera.



“Invité aquí adelante a Federico Aguilera porque él comenzó las conversaciones hace 12 años atrás y empezamos a trazar una historia que hoy tiene presente y tiene realidad”, puntualizó.



Los más de 100 lotes surgieron a partir de la cesión de un macizo realizada por la empresa Perforadores del Sur (ex ETA). En los últimos meses desde el Municipio se trabajó en el desarrollo del sector mediante la concreción de distintas obras de infraestructura que permitieron avanzar con la apertura de calles y la incorporación de servicios, generando las condiciones necesarias para el crecimiento y consolidación del futuro barrio.



“Quiero decirles algo familias, el año que viene los vamos a estar acompañando con los materiales en tres etapas, en un plano que estamos diseñando y que estamos desarrollando para que realmente ese sueño se convierta en realidad”, anunció el intendente.

Wesner también puso en valor el trabajo que es realizado a diario desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, que ha permitido también que durante la actual gestión se lleven adelante más de 4000 trámites de escrituración.



Del acto participaron además la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, el delegado de Sierras Bayas Alejandro Pereyra, además de funcionarios municipales. Concurrieron también el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, concejales, referentes institucionales y comunidad en general.

