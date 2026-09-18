Pedestrismo

Corim organiza una nueva prueba pedestre

La competencia se desarrollará este domingo, con largada en la sede del barrio Los Robles. La propuesta incluirá circuitos con distancias de 10K, 5K y Kids 

Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 14:36

Por Redacción

 

La institución Corim llevará adelante este domingo una nueva prueba pedestre, con una propuesta que contempla distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una competencia Kids.

 

La actividad tendrá su punto de largada en el Nivel Primario, ubicado en Aramburu 845, barrio Los Robles, y comenzará a las 11.

 

Para quienes participen de las distancias principales, el valor de la inscripción es de $20.000 para los 10K y $15.000 para los 5K. 

 

La organización informó que la inscripción se realiza únicamente mediante formulario y que no habrá posibilidad de anotarse el mismo día de la carrera.

 

En cuanto a la premiación, se reconocerá a los cinco primeros de cada categoría y de la categoría general de 10K.

 

La jornada también contará con servicio de cantina, mientras que desde Corim invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta, destacando que la participación y el acompañamiento contribuyen al sostenimiento de la institución.

 

 


 

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