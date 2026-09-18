Corim organiza una nueva prueba pedestre

La institución Corim llevará adelante este domingo una nueva prueba pedestre, con una propuesta que contempla distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y una competencia Kids.

La actividad tendrá su punto de largada en el Nivel Primario, ubicado en Aramburu 845, barrio Los Robles, y comenzará a las 11.

Para quienes participen de las distancias principales, el valor de la inscripción es de $20.000 para los 10K y $15.000 para los 5K.

La organización informó que la inscripción se realiza únicamente mediante formulario y que no habrá posibilidad de anotarse el mismo día de la carrera.

En cuanto a la premiación, se reconocerá a los cinco primeros de cada categoría y de la categoría general de 10K.

La jornada también contará con servicio de cantina, mientras que desde Corim invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta, destacando que la participación y el acompañamiento contribuyen al sostenimiento de la institución.



